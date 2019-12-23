Войти | Зарегистрироваться
12:08

понедельник,
23 декабря
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Почаеве 300 детей приняли участие в благотворительной акции

23.12.2019 / 10:32
В Почаеве 300 детей приняли участие в благотворительной акции
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
После концерта дети во главе с ректором Почаевской духовной семинарии епископом Шумским Иовом и священниками, которые духовно окормляли участников акции, отправились в Свято-Успенскую Почаевскую лавру

В Почаеве 22 декабря состоялась благотворительная акция «Подари ребенку радость» для членов многодетных семей, детей-сирот и детей из семей участников АТО. 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, около 300 детей из Тернопольской области, которые стали участниками мероприятия, побывали на праздничном концерте в Почаевском городском доме культуры. Православная молодежь Кременетчины предложила вниманию юных зрителей театрализованное действо. Музыкальные композиции исполняли ученики Почаевской детской музыкальной школы эстетического воспитания и Анастасия Жданкина.

После концерта дети во главе с ректором Почаевской духовной семинарии епископом Шумским Иовом и священниками, которые духовно окормляли участников акции, отправились в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Здесь все получили возможность отведать трапезу, которую бесплатно организовала братия обители.

В Свято-Троицком соборе лавры иеромонах Гавриил встретил детей и вручил подарки по случаю дня памяти святителя Николая.

Напоследок студенты Почаевской духовной семинарии провели для всех желающих экскурсию и рассказали об обители.

Источник: Inpress.ua
дети, Почаев, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 декабря
21 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.