В Днепре состоится фестиваль христианских документальных фильмов

В рамках кинофестиваля зрители увидят 30 фильмов и встретятся с режиссерами, сценаристами и продюсерами.

В Днепре с 30 января по 2 февраля состоится XI Международная Киноассамблея на Днепре.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома».

«Особое внимание организаторы ассамблеи обращают на фильмы Хелены Милы «Стальные воины» (Швеция), Галины Адамович «Хороших девочек не бьют» (Беларусь), фильм «Внук» режиссера из Сербии Александра Рельжича, «Я жду Вас в Самтавро» режиссера Константина Церцвадзе (Грузия).

Свои фильмы также представит телеканал «Интер» - «Борис Патон. Человек будущего», «Наш Блаженнейший», «Люди Победы. Наше дело правое!», - сообщили в источнике.

По словам организаторов, в программе фестиваля премьера ленты «Папаченко» (о тренере известных всему миру боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика) и фильма «Герой империи. Петр Калнышевский».

Также пройдёт показ документального фильма «Дебют» Анастасии Мирошниченко (Беларусь), который номинирован на премию «ОСКАР».

«По традиции лучший фильм подучит Гран-при - «Золотую кинолествицу». Режиссеры лент, занявших первое, второе и третье места, получат соответственно статуэтки «Серебряная кинолествица», «Изумрудная кинолествица» и «Бронзовая кинолествица». Также на закрытии форума будут розданы специальные призы «Киноассамблеи на Днепре»», - отметили организаторы.

Как сообщалось ранее, «Международная Киноассамблея на Днепре» впервые состоялась в 2010 году. Главная цель фестиваля - популяризация документального киноискусства и создание благоприятных условий для развития современного документального кино в Украине.