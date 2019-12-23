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В РПЦ заявили, что человеком года мог бы стать Митрополит Онуфрий

23.12.2019 / 11:19
В РПЦ заявили, что человеком года мог бы стать Митрополит Онуфрий
Митрополит Онуфрий Источник: Интерфакс
По мнению митрополита Илариона, Предстоятель УПЦ – «выдающийся пастырь, которому удалось в сложнейшей ситуации провести Церковь через испытания»

Человеком 2019 года мог бы стать Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) в программе «Церковь и мир», комментируя тот факт, что американский журнал «Тайм» назвал человеком 2019 года шведскую школьницу Грету Тунберг, активно выступающую в защиту экологии, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Я бы назвал человеком года в этом году Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия», - сказал иерарх.

По мнению митрополита Илариона, Предстоятель УПЦ – «выдающийся пастырь, которому удалось в сложнейшей ситуации провести Церковь через испытания».

«Речь идет о самом начале года, когда Константинопольский Патриарх Варфоломей выдал томос (ПЦУ, - ред), когда оказывалось колоссальное давление на Украинскую Церковь (УПЦ, - ред.) для того, чтобы склонить ее к расколу. Блаженнейший Митрополит Онуфрий с честью прошел через все эти испытания, а вместе с ним очень консолидированно прошла через все эти испытания возглавляемая им Украинская Православная Церковь», - отметил владыка Иларион.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, УПЦ, Митрополит Онуфрий
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