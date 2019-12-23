Митрополит Онуфрий объяснил, почему Господь всегда слышит наши молитвы

Ошибочно утверждать, что Бог не хочет выполнять молитвы людей, Господь всегда слышит наши просьбы.

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«Когда человек долго молится, долго терпит, он смиряется, становится способным вместить в себя великие дары. Подобно спортсмену: если он тренируется постоянно, то может поднять большой вес, пробежать быстро, а если не тренируется, то положи на него вес, и он его раздавит. Так и благодать Божия: если человек не способен ее вместить в себя - не приготовил себя молитвой, смирением, терпением, то эта благодать не удержится в человеке, будет ему во вред», - объяснил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель призвал верующих призвал быть терпеливыми в своих молитвах и благодарными Богу за все.

«Когда мы будем терпеливыми, будем смиряться перед Богом, то постепенно будем становиться духовно сильными и сможем вместить в себя ту великую Божью благодать, которая делает человека счастливым, благословенным в этой земной жизни и спасенным на небесах», - призвал Архипастырь.

По словам Блаженнейшего, именно терпение делает человека духовно сильным, цельным и способным вместить в себя Божью силу, Божьи дарования.