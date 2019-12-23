Войти | Зарегистрироваться
12:08

понедельник,
23 декабря
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Онуфрий объяснил, почему Господь всегда слышит наши молитвы

23.12.2019 / 11:21
Митрополит Онуфрий объяснил, почему Господь всегда слышит наши молитвы
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель призвал верующих призвал быть терпеливыми в своих молитвах и благодарными Богу за все

Ошибочно утверждать, что Бог не хочет выполнять молитвы людей, Господь всегда слышит наши просьбы.

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«Когда человек долго молится, долго терпит, он смиряется, становится способным вместить в себя великие дары. Подобно спортсмену: если он тренируется постоянно, то может поднять большой вес, пробежать быстро, а если не тренируется, то положи на него вес, и он его раздавит. Так и благодать Божия: если человек не способен ее вместить в себя - не приготовил себя молитвой, смирением, терпением, то эта благодать не удержится в человеке, будет ему во вред», - объяснил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель призвал верующих призвал быть терпеливыми в своих молитвах и благодарными Богу за все.

«Когда мы будем терпеливыми, будем смиряться перед Богом, то постепенно будем становиться духовно сильными и сможем вместить в себя ту великую Божью благодать, которая делает человека счастливым, благословенным в этой земной жизни и спасенным на небесах», - призвал Архипастырь.

По словам Блаженнейшего, именно терпение делает человека духовно сильным, цельным и способным вместить в себя Божью силу, Божьи дарования.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 декабря
21 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.