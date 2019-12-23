Трамп интересовался военной помощью Украине за месяц до звонка Зеленскому

Об этом сообщает Bloomberg

По просьбе Трампа Майкл Даффи, сотрудник департамента по управлению и бюджету, написал в Пентагон письмо с просьбой предоставить подробную информацию о военной помощи для Украины.

Сильно отредактированные документы, полученные по запросу американского агентства, также показывают, что чиновники администрации приказали задержать помощь примерно через час после разговора двух лидеров.

Напомним: президенту США Дональду Трампу объявили импичмент на основе обвинений в давлении на Украину - он стал лишь третьим американским лидером, которому официально предъявлены обвинения в соответствии с Конституцией.

Обе палаты Конгресса США поддержали оборонный бюджет на 2020 год и направили его на подпись президенту Дональду Трампу.

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