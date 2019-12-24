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Белый дом заморозил помощь Украине через 90 мин после разговора Зеленского и Трампа

24.12.2019 / 11:15
США заморозили помощь Украине всего через 91 минуту после телефонного разговора 25 июля президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на правительственное электронное письмо

В частности, чиновник Белого дома Майк Даффи связался с представителями оборонного ведомства США по поводу приостановки помощи Украине чуть больше чем через полтора часа после того, как Трамп закончил разговор с Зеленским.

В письме Даффи просит, чтобы министерство обороны "приостановило" оказание помощи в соответствии с планами администрации пересмотреть помощь Украине.

Письмо Даффи: "На основании указаний, которые я получил в свете планов администрации пересмотреть помощь Украине, включая инициативу по оборонной безопасности Украины, пожалуйста, воздержитесь от любых дальнейших ассигнований Министерства обороны к оказанию инструкций в рамках этого процесса...

Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания".

За месяц до звонка по просьбе Трампа Майкл Даффи, сотрудник департамента по управлению и бюджету, написал в Пентагон письмо с просьбой предоставить подробную информацию о военной помощи для Украины.

Напомним: президенту США Дональду Трампу объявили импичмент на основе обвинений в давлении на Украину - он стал лишь третьим американским лидером, которому официально предъявлены обвинения в соответствии с Конституцией.

Источник 

США, военная помощь, Трамп, Зеленский
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