На кинофестивале УПЦ «Покров» назвали лучшие православные фильмы 2021 года

Во время закрытия XIX Международного фестиваля православного кино «Покров» были объявлены победители конкурса, а также состоялась виртуальная встреча зрителей с членами оргкомитета, жюри и участниками фестиваля.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «ФОМА в Украине», церемония прошла в формате телемоста между киевской студией и студией телеканала «Спас».

Всего в рамках фестиваля было представлено 85 фильмов из 14-ти стран: Украины, Армении, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Грузии, Латвии, России, Сербии, Словакии, США, Франции и Чехии.

На показах «Покров» собрал более 1 тыс зрителей и 100 тыс онлайн-зрителей из разных уголков мира, сообщают организаторы фестиваля.

Как отметил руководитель проекта «Кинофестиваль «Покров»», наместник киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Обуховский Иона, проведение фестиваля в первую очередь - радость миссии, проповеди. «Один сотрудник нашего монастыря - водитель, - когда ему доводиться перевозить журналы, которые мы издаём, или участвовать в развозке гостей фестиваля, говорит: «Мы - соработники апостола Андрея Первозванного». Участвуя в фестивале, я тоже чувствую себя чуть-чуть причастным к проповеди апостола Андрея, который много лет назад проповедовал на киевских горах», - поделился владыка Иона.

По его словам, с каждым годом фильмы - участники фестиваля становятся всё лучше. «Из года в год фильмы становятся всё лучше и лучше, всё глубже и глубже. Уровень православного кино существенно растёт, это очень заметно», - сказал архиерей.

Как отметила член жюри Юлия Коминко, одним из главных критериев оценки кинолент для неё было то, насколько тот или иной фильм меняет её саму.

Также гостями студии стали режиссёр и продюсер взявшего вторую премию в номинации «Документальное кино» фильма о святителе Иоанне Шанхайском «Святитель Иоанн. Возращение домой» Константин Онищенко и Антон Никитин.

«Создание фильма было приурочено к 100-летию Русской Зарубежной Церкви. Одним из самых ярких святых РПЦЗ был святитель Иоанн. Мы встречались с теми людьми, которые знали святителя, и было важно вовремя записать с ними интервью, рассказать, что святые - не люди с иконы, а, кроме всего прочего, - люди, которые жили рядом с нами», - поделился Антон Никитин.

В рамках фестиваля состоялась украинская премьера фильма о святителе Нектарии Эгинском «Человек Божий». Как отметил, генеральный директор кинофестиваля «Покров» протоиерей Александр Акулов, то, что показ состоялся можно назвать настоящим чудом. Договориться с создателями ленты удалось буквально за сутки до показа, фильм был передан оргкомитету фестиваля утром в день показа.

«Я очень доволен программой этого фестиваля. Каждый фильм был достоин того, чтобы его посмотрели сотни зрителей. С каждым годом качество кино растёт. Меня радует, что в работу включаются молодые режиссёры», - сказал отец Александр и выразил надежду, что ко времени проведения следующего фестиваля будет снято ещё 5–10 фильмов, подобных ленте «Человек Божий».

Гран-При фестиваля получил документальный фильм о митрополите Черногорском и Приморском Амфилохии и протестах православных верующих в Черногории «Ласточки Христовы» (Россия, 2021). В этой ленте через линию жизни известного архиерея рассказывается о многострадальной сербской земле.

Как рассказала режиссёр фильма Юлия Бочарова, изначально была идея снять фильм о Сербской Православной Церкви. «Но 27 декабря 2019 года правительство Черногории приняло закон об изъятии церковных ценностей Сербской Церкви, и тогда владыка (Амфилохий. - Ред.) благословил команду на съёмки фильма именно об этом», - поделилась она.

Приз зрительских симпатий получил документальный фильм Елены Лобачевой-Дворецкой «О чём молчит рыба» (Россия, 2021). Специальный приз Андрея Бенкендорфа «За вклад в развитие православного кино» и денежный сертификат из рук председателя жюри Егора Бенкендорфа получила Светлана Кольцова, руководитель Днепропетровского областного детско-юношеского киноцентра «Веснянка».

Как отметил генеральный директор фестиваля Андрей Деркач, в следующем году в рамках фестиваля, возможно, будет учреждён конкурс на идею анимационного фильма.

Как сообщалось, открытие фестиваля «Покров» состоялось в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября. С 11 по 14 октября прошли показы кинолент - участниц фестиваля в столичном «Доме кино».

Посмотреть фильмы – участники фестиваля «Покров – 2021» можно на его официальном сайте.