На Сумщине верующие УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной иконой Богородицы

На Сумщине в городе Путивль верующие УПЦ в честь праздника чудотворной иконой Божией Матери «Молченская» прошли крестным ходом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на konotop.church.ua, общеепархиальное шествие возглавил архиепископ Конотопский и Глуховский Роман.

Под пение молитв удотворный образ был пронесен от Спасо-Преображенского собора в Молченский монастырь.

В крестном ходе приняли участие верующие УПЦ, прибывшие из разных районов Сумщины и соседних областей.

В Молченском монастыре архиепископ Роман совершил праздничную Божественную литургию.

Чудотворная Молченская икона Божией Матери – святыня Рождества Пресвятой Богородицы Молченского Печерского женского монастыря г. Путивль Сумской области. Образ явился на болоте Молча 1 октября (18 сентября по ст.ст.) 1405 года. На месте явления была воздвигнута часовня, впоследствии основан монастырь – Молченская пустынь. В 1605 году обитель была разорена, насельники перенесли икону в монастырь на территории Путивльской крепости. Во время пожара первообраз погиб, но сохранился чудотворный список Молченской иконы, написанный в 1724 году.

В 1923 году монастырь был закрыт, икона исчезла. Обретена в 1969 году: образ, спрятанный в киоте Владимирской иконы Богородицы, передала настоятелю Спасо-Преображенского собора отцу Георгию Козаченко госпожа Секерина. В годы атеизма икона тайно хранилась в доме священника. После открытия Молченского монастыря, 7 мая 1995 года, образ крестным ходом был перенесен в Спасо-Преображенский собор и затем в обитель.