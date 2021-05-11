Атаку на крупнейший трубопровод США совершили хакеры из России - CNN

Об этом пишет CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного кибер-чиновника.

"Преступная группа из России под названием "DarkSide", как полагают, несет ответственность за кибератаку с использованием программ-вымогателей на Colonial Pipeline", - пишет издание.

По словам источника, DarkSide обычно нацелен на страны, не говорящие по-русски.

Атака побудила Белый дом сформировать на выходных межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального воздействия на поставки топлива, заявил в воскресенье официальный представитель Белого дома.

Bloomberg и The Washington Post также сообщили о предполагаемой причастности DarkSide к кибератаке.

Ранее сообщалось, что США объявили чрезвычайное положение после атаки на компьютерные системы Colonial Pipeline Company.

Напомним, в субботу, 8 мая, компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.

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