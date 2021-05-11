В Украину привезли еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac

Об этом сообщил в Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов.

"Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech", - написал Степанов.

По его словам, всего в Украине законтрактовано 1,9 млн этой вакцины.

"В целом у нас законтрактовано 1,9 млн этой вакцины, из которых 1,215 млн Украина уже получила", - уточнил министр.

Как сообщалось, ранее Украина получила 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca (Covishield) производства индийского Института сыворотки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

25 марта 2021 года Украина получила 215 тыс. доз вакцины Sinovac (CoronaVac), 10 апреля государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" приняло 200 тыс. доз. 30 апреля в Украину было доставлено 500 тыс. доз. вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Она находится на последних стадиях согласования Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. В Украине вакцину зарегистрировали 9 марта 2021 года.

16 апреля 2021 года в Украину прибыло 117 тыс. доз вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech, в рамках глобальной инициативы COVAX. Вакцина разрешена для экстренного использования ВОЗ. Ее применяют в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Украине эту вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

23 апреля 2021 года Украина получила также 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SkBio произведенной SK Bioscience, Южная Корея. Эта вакцина одобрена для экстренного применения ВОЗ. В Украине ее зарегистрировали 20 апреля 2021 года.

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