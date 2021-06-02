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Вакцину CoronaVac одобрила ВОЗ: именно ее больше всего в Украине

02.06.2021 / 17:20
Всемирная организация здравоохранения одобрила использование вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac, именно этого препарата пока больше всего получила Украина.

Об этом сообщает AFP

Сейчас Украина уже получила 1,7 млн доз вакцины производства компании Sinovac. Всего было законтрактовано 1,9 млн доз. В массовых центрах вакцинации в четырех городах Украины: Киеве, Львове, Одессе и Тернополе также будут вакцинировать именно этим препаратом.

Источник

вакцина, ВОЗ, CoronaVac
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