Вакцину CoronaVac одобрила ВОЗ: именно ее больше всего в Украине

Об этом сообщает AFP

Сейчас Украина уже получила 1,7 млн доз вакцины производства компании Sinovac. Всего было законтрактовано 1,9 млн доз. В массовых центрах вакцинации в четырех городах Украины: Киеве, Львове, Одессе и Тернополе также будут вакцинировать именно этим препаратом.

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