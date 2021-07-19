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Ляшко обещает, что с вакциной CoronaVac скоро будут пускать в Европу

20.07.2021 / 09:42
Министр здравоохранения Виктор Ляшко уверяет, что вскоре Евросоюз разрешит въезд в ЕС лиц, привитых против коронавируса вакциной CoronaVac китайского производителя Sinovac.

Об этом заявил Ляшко в интервью телеканалу "Украина 24"

Прямая речь: "В ближайшее время ЕМА (медрегулятор ЕС, – ред.) внесет CoronaVac в свой перечень (одобренных вакцин, – ред.). Я коммуницировал с европейским региональным директором бюро ВОЗ и с коллегами в Еврокомиссии.

Все говорят, что вопрос своевременный и в ближайшее время вопрос будет рассмотрен, и со всеми вакцинами, признанными ВОЗ, позволят путешествовать по ковидному сертификату".

Глава Минздрава отметил, что Всемирная организация здравоохранения признала вакцину CoronaVac (1 июня), а сейчас подобный процесс проходит в ЕС.

Ляшко отметил, что все вакцины, которые используют в Украине, признаны ВОЗ. По его словам, не стоит выбирать между вакцинами, так как "лучшая вакцина – та, которая введена в организм и уже работает".

Напомним: 15 июля Совет Европейского Союза внес Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

До этого некоторые страны открывали свои границы для граждан Украины, некоторые определяли список допустимых вакцин, среди которых "Коронавака" не было.

Источник

вакцина, Ляшко, CoronaVac
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