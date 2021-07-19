Ляшко обещает, что с вакциной CoronaVac скоро будут пускать в Европу

Об этом заявил Ляшко в интервью телеканалу "Украина 24"

Прямая речь: "В ближайшее время ЕМА (медрегулятор ЕС, – ред.) внесет CoronaVac в свой перечень (одобренных вакцин, – ред.). Я коммуницировал с европейским региональным директором бюро ВОЗ и с коллегами в Еврокомиссии.

Все говорят, что вопрос своевременный и в ближайшее время вопрос будет рассмотрен, и со всеми вакцинами, признанными ВОЗ, позволят путешествовать по ковидному сертификату".

Глава Минздрава отметил, что Всемирная организация здравоохранения признала вакцину CoronaVac (1 июня), а сейчас подобный процесс проходит в ЕС.

Ляшко отметил, что все вакцины, которые используют в Украине, признаны ВОЗ. По его словам, не стоит выбирать между вакцинами, так как "лучшая вакцина – та, которая введена в организм и уже работает".

Напомним: 15 июля Совет Европейского Союза внес Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

До этого некоторые страны открывали свои границы для граждан Украины, некоторые определяли список допустимых вакцин, среди которых "Коронавака" не было.

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