Посол Китая в Украине написал письмо находящемуся под домашним арестом Медведчуку

Письмо опубликовал в своем Фейсбуке нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин.

В послании Фань Сяньжун поблагодарил Медведчука за поздравление генерального секретаря КПК Си Цзиньпина со столетним юбилеем Коммунистической партии, а также за участие в саммите Коммунистической партии Китая и мировых политических партий.

"Хочу отметить, что сотрудничество между политическими партиями динамично развивается и играет незаменимую роль в развитии двусторонних отношений между Китаем и Украиной. Уверен, что дальнейшее взаимодействие между партиями дает еще больше импульсов для углубления наших дружественных отношений и приносит еще больше реальных результатов на благо наших государств и народов", - говорится в письме.

Также посол выразил готовность вместе с Медведчуком укреплять межпартийные контакты и сотрудничество, а также китайско-украинскую дружбу и стратегическое партнерство.