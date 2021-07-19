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Посол Китая в Украине написал письмо находящемуся под домашним арестом Медведчуку

20.07.2021 / 09:31
Чрезвычайный и Полномочный посол Китая Фань Сяньжун написал письмо председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, который сейчас находится под домашним арестом. В нем дипломат заявил о важной роли сотрудничества политсилы и Компартии КНР в развитии двусторонних отношений между Китаем и Украиной.

Письмо опубликовал в своем Фейсбуке нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин.

В послании Фань Сяньжун поблагодарил Медведчука за поздравление генерального секретаря КПК Си Цзиньпина со столетним юбилеем Коммунистической партии, а также за участие в саммите Коммунистической партии Китая и мировых политических партий.

"Хочу отметить, что сотрудничество между политическими партиями динамично развивается и играет незаменимую роль в развитии двусторонних отношений между Китаем и Украиной. Уверен, что дальнейшее взаимодействие между партиями дает еще больше импульсов для углубления наших дружественных отношений и приносит еще больше реальных результатов на благо наших государств и народов", - говорится в письме.

Также посол выразил готовность вместе с Медведчуком укреплять межпартийные контакты и сотрудничество, а также китайско-украинскую дружбу и стратегическое партнерство.

Медведчук, Волошин, Фань Сяньжун
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