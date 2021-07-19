В День Крещения Руси во всех монастырях и храмах УПЦ будут звонить колокола

В день праздника Крещения Руси 28 июля во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будет совершен перезвон «Благовест».

Как сообщает Центр информации УПЦ, проведение акции церковного звона «Слава Тебе, Боже!» благословил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Молитвенный перезвон колоколов во всех епархиях УПЦ начнется в 12.00 и продлится 15 минут.

Как сообщалось ранее, верующие придут на Владимирскую горку в День Крещения Руси и пройдут Крестным ходом, подтверждая свою верность Богу, своей Родине и Предстоятелю.

На Владимирской горке 27 июля в 13.00 начнется благодарственный молебен, который возглавит Митрополит Онуфрий в сослужении архиереев Украинской Православной Церкви.

После завершения молебна состоится большой Крестный ход в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, где будет совершено всенощное бдение.

28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий возглавит Божественную литургию на площади перед Успенским собором лавры. Начало - в 09.00.

В Киево-Печерскую лавру на торжества ко Дню Крещения Руси прибудут православные святыни из разных уголков Украины: чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Почаевская, Святогорская, Касперовская, Зимненская, икона с мощами святого равноапостольного князя Владимира и другие.