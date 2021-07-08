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Волошин: Судьи и прокуроры в деле Медведчука понесут ответственность за свои незаконные действия и за исполнение команд Банковой

08.07.2021 / 16:19
Судьи и прокуроры, которые ведут дело председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, понесут ответственность за свои незаконные действия.

Об этом заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Олег Волошин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Кстати, это большое предупреждение всем нашим судьям и прокурорам. Что бы они сейчас ни делали, какие бы команды они ни получали там с Банковой, опыт судьи Киреева должен над ними всеми висеть, пример судьи Киреева, который там прячется неизвестно где, должен над ними висеть. Потому что завтра Медведчук выиграет дело в ЕСПЧ, и они все могут - не при этой власти, эта власть сменится, будет другая власть, - но все равно, они могут быть не только уволены, но еще и посажены. Этого одного достаточно. То есть, председательствовать в деле, выносить решение, по которому потом ЕСПЧ находит в процессе нарушение прав человека, - это достаточные основания по украинскому законодательству, чтобы такой судья был уволен и посажен в тюрьму, - подчеркнул парламентарий.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин написал в своем телеграм-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. По его словам, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.

Ранее сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Как заявил журналист Владимир Бойко, согласно изменениям в УПК Украины, принятым в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 № 558-IX, установлено, что "ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей".

То есть, ОГП не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, таким образом полностью нарушив закон.

Медведчук, Волошин
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