Правительство согласовало замену руководства Ивано-Франковской ОГА

Такое решение принято на очередном заседании правительства в среду, 7 июля.

"Увольнение по соглашению сторон председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации и соответственно согласование назначения председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации. Кандидат на должность председателя, с которой предлагается сейчас пообщаться членам Кабинета Министров, Онищук Светлана Васильевна, - действующий заместитель председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации", - сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Претендентка на должность главы ОГА изложила чиновникам свое видение развития региона и ответила на ряд вопросов министров.

Бойчук был назначен председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации с 28 декабря 2020 года.

Онищук занимает должность заместителя председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации с 17 сентября 2019 года.

Согласно законодательству, глав местных государственных администраций назначает на должность Президент по представлению Кабинета Министров. Кандидатуры на должности председателей областных государственных администраций на рассмотрение правительства вносит Премьер-министр.

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