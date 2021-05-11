В Одессе духовенство и верующие УПЦ записали песни военных лет ко Дню Победы

В Одессе духовенство и верующие Украинской Православной Церкви записали песни военных лет к 76-й годовщине Победы.

Как сообщили Центру информации УПЦ в Одесской епархии, в сети доступно шесть видео на песни «А мати ходить на курган», «Бухенвальдский набат», «Пісня про Дніпро», «Плачет белая берёза», «Поклонимся великим тем годам» и «Синий платочек».

«Мы помним историю и героический подвиг наших предков, которые ценой своих жизней боролись за свободу и мирное благополучие всего нашего народа. С Днём Победы!», - отметили авторы проекта.

В съёмках приняли участие архидиакон Андрей Пальчук, протодиакон Илья Маркив, молодёжный хор Одесской епархии, Максим Ткачук и др.

Как сообщалось ранее, в Одессе священники Украинской Православной Церкви посетили областной коммунальный учебно-реабилитационный центр для детей с проблемами слуха «Слышать сердцем», а также передали Пасхальные поздравления и подарки медикам десяти подстанций «Скорой помощи» города.