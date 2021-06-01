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На Днепропетровщине верующие УПЦ пройдут более 3-х недель крестным ходом с Новокодацкой иконой Богородицы

01.06.2021 / 16:30
На Днепропетровщине верующие УПЦ пройдут более 3-х недель крестным ходом с Новокодацкой иконой Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
Чудотворный образ Богородицы посетит множество приходов епархии, в местах остановки перед ним будут служиться молебны и литургии

В Днепропетровской области верующие УПЦ пройдут более 3-х недель крестным ходом с хранительницей Приднепровья – чудотворной «Новокодацкой» иконой Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, крестный ход начнется после воскресного богослужения 13 июня от Успенского кафедрального собора города Днепр и закончится 6 июля.

По благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея, чудотворный образ Богородицы посетит множество приходов епархии, в местах остановки перед ним будут служиться молебны и литургии.

Подробный маршрут опубликован на сайте епархии.

*** «Новокодацкая» икона представляет собой извод Ахтырской иконы Божией Матери. Вопрос о происхождении иконы и ее появлении в Новых Кайдаках Днепропетровской области остается открытым.

В наши дни существует только распространенное запорожское предание, согласно которому казаки-запорожцы приобрели эту икону где-то на Востоке и оттуда доставили в Сечь как особую святыню. И уже из Сечи чудотворную икону перенесли в Новые Кайдаки.

В конце 18-го века слухи о чудотворениях и благодатных исцелениях от Новокодацкой иконы Божией Матери чрезвычайно усилились и распространились на всю Украину. В начале 19-го века икона была перенесена в Самарский Пустынно-Николаевский монастырь, расположенный у реки Самары недалеко от города Новомосковска (сейчас Днепропетровская область).

После революции 1917 года обитель была закрыта и сведения об иконе утеряны. На данный момент в Самарском монастыре находится точная копия иконы.

 

Источник: Inpress.ua
крестный ход, УПЦ, икона Богородицы, днепропетровская епархия
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