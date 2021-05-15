На Днепропетровщину прибыла Почаевская икона Богородицы

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14:21
Израиль заявил об уничтожении разведывательного центра ХАМАС
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10:54
Обстрелы в Секторе Газа и Израиле: более 90 погибших, среди них есть дети
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17:19
Индийский штамм коронавируса зафиксировали в 44 странах - ВОЗ
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16:48
Вакцинация "Спутником V" начнется в Словакии с июня - министр здравоохранения
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15:54
Антитела после COVID-19 сохраняются восемь месяцев
- 14:21
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12:48
Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу Украины в IV кв.-2021 на 1,9 млрд грн
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15:23
Не позволить крупному бизнесу "обходить" налоги: Шмыгаль рассказал о новом законопроекте
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14:52
"Северный поток-2" может привести к давлению на европейские государства – Разумков
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14:21
Франция выступает за сохранение транзита российского газа через Украину в достаточном количестве - министр экономики
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15:23
Украина получила на вакцинацию €90 миллионов займа Всемирного банка
- 12:48
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В Китае нашли кости динозавра, жившего 200 миллионов лет назад
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08:37
В Киеве в честь Героев Небесной сотни расцвели 100 тысяч тюльпанов
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09:51
На Черкасчине на взятке "погорело" руководство регионального отделения Фонда госимущества
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11:38
Взятка за разрешение работать во время карантина: задержан замначальника райуправления полиции Киева
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08:08
Во Франции добровольцы ради эксперимента 40 дней сидели в пещере без телефонов и часов
- 08:43
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