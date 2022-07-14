Войти | Зарегистрироваться
17:18

четверг,
14 июля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Ровенский епископ УПЦ рассказал о религиозной ситуации в регионе

13.07.2022 / 17:15
Ровенский епископ УПЦ рассказал о религиозной ситуации в регионе
Источник: Центр информации УПЦ
В селах и городах Ровенской области происходят массовые захваты храмов, а среди людей с подачи властей сеется межконфессиональная рознь

В Ровенской епархии Украинской Православной Церкви из 30 переходов в ПЦУ только три являются добровольными, остальные инициированы местной властью.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Ровенский и Острожский Пимен сказал журналистам телекомпании «Рiвне 1».

«На всех остальных приходах остались люди, которые до настоящего времени молятся со своим священником. Они не имеют возможности молиться в храме, они молятся в приспособленных помещениях», – отметил владыка.

По его словам, в селах и городах Ровенской области происходят массовые захваты храмов, а среди людей с подачи властей сеется межконфессиональная рознь.

Как сообщалось ранее, Хозяйственный суд Киева рассмотрит дело о незаконной перерегистрации Петропавловской общины Украинской Православной Церкви села Хоров Острожского района на Ровенщине. Община УПЦ имеет все основания для обжалования незаконных действий ПЦУ и Ровенской ОВА.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Ровенская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 июля
13 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.