В епархиях УПЦ отпели погибших украинских воинов

Священнослужители Владимир-Волынской и Каменец-Подольской епархий совершили чин отпевания трех воинов ВСУ, отдавших свою жизнь в борьбе с российским вторжением.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 8 и 9 июля в Параскевинском храме села Самары Владимир-Волынской епархии прощались с двумя погибшими воинами ВСУ Михаилом Штыком и Александром Цапуком.
Заупокойное богослужение возглавил протоиерей Николай Зданевич в сослужении епархиального духовенства.
Проститься с усопшими Героями пришли родные, близкие, военнослужащие и жители села.
В Каменец-Подольской епархии благочинный Городокского округа протоиерей Алексей Добош в сослужении духовенства епархии совершил отпевание погибшего Защитника Украины Ивана Назарова.
Чин похорон состоялся в селе Лесоводы.
«Иван Назаров сначала был ранен, но после реабилитации снова вернулся на фронт» - говорится в сообщении.
У Защитника осталась жена и двое малолетних детей.
Вечная память погибшим Героям!