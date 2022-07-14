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В епархиях УПЦ отпели погибших украинских воинов

13.07.2022 / 15:45
В епархиях УПЦ отпели погибших украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
Вечная память погибшим Героям

Священнослужители Владимир-Волынской и Каменец-Подольской епархий совершили чин отпевания трех воинов ВСУ, отдавших свою жизнь в борьбе с российским вторжением.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 8 и 9 июля в Параскевинском храме села Самары Владимир-Волынской епархии прощались с двумя погибшими воинами ВСУ Михаилом Штыком и Александром Цапуком.

Заупокойное богослужение возглавил протоиерей Николай Зданевич в сослужении епархиального духовенства.

Проститься с усопшими Героями пришли родные, близкие, военнослужащие и жители села.

В Каменец-Подольской епархии благочинный Городокского округа протоиерей Алексей Добош в сослужении духовенства епархии совершил отпевание погибшего Защитника Украины Ивана Назарова.

Чин похорон состоялся в селе Лесоводы.

«Иван Назаров сначала был ранен, но после реабилитации снова вернулся на фронт» - говорится в сообщении.

У Защитника осталась жена и двое малолетних детей.

Вечная память погибшим Героям!

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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