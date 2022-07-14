УПЦ в регионах помогает украинским воинам, нуждающимся и переселенцам



Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В рамках гуманитарной миссии «Любовь побеждает» БФ «ФАВОР» совместно с волонтерами благотворительного проекта «Наша лепта» передал для 50 семей внутренних переселенцев и многодетных семей продуктовые наборы.

В наборы вошли продукты первой необходимости: рис, сахар, макароны, тушенка, сгущенка, подсолнечное масло и чай. Для семей с грудными детьми передали детское питание и подгузники.

В Житомирской епархии духовенство и верующие Николаевского собора Бердичева отправили в Центральный гуманитарный штаб города новую партию помощи для воинов Вооруженных Сил Украины, вынужденных переселенцев и нуждающихся.

Кременчугская епархия активно сотрудничает с волонтерами Кременчуга, которые помогают ВСУ. Совместными усилиями для Защитников Украины передали солнечную батарею, летние берцы, огнетушители, наушники, очки, моноочки, ножи, продуктовые наборы и другие необходимые вещи.

Также глава епархиального социального отдела протоиерей Константин Маслов вместе с православной молодежью отвез детское питание для нуждающихся детей.

В Запорожской епархии прихожане храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова Запорожья провели традиционный ежедневный благотворительный обед для нуждающихся.

«Верующие приготовили дома вкусные блюда и принесли их в храм, чтобы накормить нуждающихся. На трапезу пришло около 50 человек», – сообщает епархиальная пресс-служба.

В Могилев-Подольской епархии настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в поселка Каменные Куриловцы протоиерей Василий Балан встретился с воином ВСУ, защищающим Украину на передовой.

«Наш герой с начала войны находится на передовой и уже несколько раз переживал прямые попадания снарядов по своим позициям, но люди чудом оставались в живых. Муж только на два дня приехал домой в отпуск, но даже за такое короткое время нашел возможность посетить храм, помолиться за богослужением, поблагодарить отцу Василию за молитвы и снова попросить молитв о себе и своих собратьях, которые находятся на защите нашего государства», – говорится в сообщении.

Благовещенский храм Кропивницкого с самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину выдал более 10 тысяч обедов нуждающимся и вынужденным переселенцами. Обеды готовятся и выдаются каждый день без выходных. По состоянию на сегодняшний день приход ежедневно выдает около 120 обедов.

По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия клирик Трехсвятительского храма иерей Сергей Казимир передал благотворительную гуманитарную помощь для воинов ВСУ.

Также митрополит Онуфрий передал средства гигиены и медикаменты в роддом Харькова. Благотворительную гуманитарную помощь медикам доставили священнослужители и волонтеры епархии.

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Губаровка Богодуховского района Харьковской области иерей Николай Полянчиков и волонтеры Харьковской епархии передали сотрудникам Министерства чрезвычайных ситуаций города Харькова гуманитарную помощь. Также отец Николай совершил молебен и окропил святой водой личный состав и технику.

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела благочинный храмов Белгород-Днестровского округа протоиерей Рустик Выходцев доставил гуманитарную помощь жителям поселка Сергеевка, пострадавшему от вражеской ракеты в ночь на 1 июля.

Каждый потерпевший получил материальную помощь и иконку святого мученика Иоанна Сочавского.