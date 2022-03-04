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Предстоятель УПЦ призвал провести пост в покаянной молитве

04.03.2022 / 15:45
Предстоятель УПЦ призвал провести пост в покаянной молитве
Источник: Центр информации УПЦ
Сегодня к сожалению в мире очень много злобы и ненависти, которые берут начало в греховных глубинах человеческого эгоизма и нежелании выполнять заповеди Господни и жить по воле Божией

Великий пост – это особенное для каждого христианина время, которое необходимо провести в бдении, покаянной молитве и решимости в стремлении к духовному совершенствованию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к верующим с благословением и наставлением на Великий пост.

«Через духовное трезвение и телесное воздержание готовим себя к сопереживанию крестных страданий Господних и радостной встрече самого светлого праздника Воскресения из мертвых Господа нашего Иисуса Христа», – отметил Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший констатиторовал, что сегодня к сожалению в мире очень много злобы и ненависти, которые берут начало в греховных глубинах человеческого эгоизма и нежелании выполнять заповеди Господни и жить по воле Божией.

«Нужно осознать, что вражду между людьми рождает грех. И с этим грехом нужно бороться. Его можно сравнить с горящим огнем. Если горючее вещество уменьшается, то огонь гаснет; если же увеличивается, пламя разгорается с большей силой. Поэтому, вступая в Великий пост, всем нужно уменьшить горючее греховное вещество - обиды друг на друга, зависть и гордость. Стараемся устраивать свою жизнь согласно словам нашего славного земляка – святителя Димитрия Ростовского: «В молитве будь серафим, в труде – херувим, в обращении со всеми – ангел». В этом и открывается благая перспектива Великого поста - научиться жить в мире с Богом и в согласии друг с другом», – добавил архипастырь.

Митрополит Онуфрий пожелал, чтобы подвиг поста каждому принес просветление души, сделал способным ощущать присутствие Бога в своей жизни и приблизил к Нему.

«Согласно православному благочестивому обычаю, перед началом Святого и Великого Поста у всех прошу прощения», – завершил послание Предстоятель УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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