Митрополит Антоний призвал оторваться от чтения новостей и помочь ближним

Сегодня война идет не только между армиями, она идет в сердцах каждого человека.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В эти дни, когда гремят взрывы, когда вокруг столько человеческих слез и боли, очень легко потерять душевное самообладание, заразиться всепоглощающей ненавистью, забыть, что мы христиане», - сказал владыка.

Митрополит Антоний отметил, что говорить сегодня о христианской любви очень трудно, но крайне необходимо. «Потому что именно сейчас, в этот страшный период, нашим близким так необходимы наша любовь и забота», - добавил он.

«Мы не одни, от каждого из нас, от нашего душевного состояния зависят наши родные – дети, родители, близкие, братья и сестры по вере, просто находящиеся рядом люди», - отметил архиерей.

Нужно понимать: сегодня война идет не только между армиями, она идет в сердцах каждого из нас, - считает управделами УПЦ.

«Важно не посеять в своем сердце семена злобы и ненависти. Следует зорко охранять свое сердце в чистоте и мире. Мир не придет на нашу землю, если его не будет в наших сердцах. Мы не знаем времен и сроков, но можем полагаться на всеблагой Божий Промысл о нас. Господь, как Творец, печется о своем создании. Мы можем руководствоваться только Священным Писанием и церковным Преданием, опытом жизни святых нашей Церкви, которые терпели и вышли победителями», - пояснил митрополит.

Он отметил, сегодня каждый из нас, где бы он ни находился, может внести свою лепту в дело Христово по мере сил и возможностей: кто-то помочь продуктами и лекарствами, кто-то – словом и участием. «Господь дает каждому возможность проявить себя с самой светлой стороны», - добавил он.

«Конечно, иногда очень трудно отвлечься от беспрерывного чтения новостей со всеми ужасами, которые там видим. Но всё же сейчас важнее не питаться этими ужасами без разбора, не рассылать их друг другу, а сосредоточиться на помощи ближнему и молитве. На молитве Тому, кто сильнее всех армий – нашему Господу Иисусу Христу, способному спасти наши тела и души», - подытожил митрополит Антоний.