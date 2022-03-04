Предстоятель УПЦ дал верующим во время поста молитвенное правило для прекращения войны

Верующие Украинской Православной Церкви будут в течение Великого поста читать Евангелие и делать земные поклоны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к верующим с благословением на особое молитвенное правило ради прекращения войны и установления мира на украинской земле.

Блаженнейший отметил, что благая перспектива Великого поста – научиться жить в мире с Богом и в согласии друг с другом.

«Благословляю всем чадам Украинской Православной Церкви в течение Великого поста каждый день читать по одной главе Святого Евангелия и делать три земных поклона для прекращения войны, преодоления вражды на нашей многострадальной украинской земле и сохранения мира в мире», – обратился Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ призвал потрудиться по мере своих сил, чтобы «душа наполнилась радостью ради мирной жизни на земле и вечного спасения во Христе Иисусе Господе нашем».