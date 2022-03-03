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Правоохранители и архиереи УПЦ просят прекратить распространение фейков о Церкви

03.03.2022 / 15:50
Правоохранители и архиереи УПЦ просят прекратить распространение фейков о Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
Жертвами информационных провокаций стали Львовская, Ивано-Франковская, Кременчугская епархии, Зимненский ставропигиальный монастырь на Волыни, священник Нежинской епархии, Ахтырский Свято-Троицкий монастырь в Сумской епархии

В настоящее время наблюдается массовый вброс в социальные сети фейкового спама против Украинской Православной Церкви, имеющий все признаки гибридной агрессии в отношении Украины с целью дестабилизации внутренней ситуации.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией проводят проверку сообщений, которые оказываются фейковыми.

Отмечается, что жертвами информационных провокаций стали Львовская, Ивано-Франковская, Кременчугская епархии, Зимненский ставропигиальный монастырь на Волыни, священник Нежинской епархии, Ахтырский Свято-Троицкий монастырь в Сумской епархии.

Ивано-Франковская епархия УПЦ сообщила, что при обысках в храмах епархии оружие не найдено, а сами клирики всячески помогают украинским воинам и вынужденным переселенцам, передают необходимые вещи и продукты, предоставляют убежище беженцам.

Канцелярия Львовской епархии также сообщила, что 28 февраля в сети появилась информация о том, что на приходах во Львовской области проведены обыски, во время которых было найдено оружие.

«Доводим до ведома украинского общества, что эта информация не соответствует действительности и является провокационной. Эту информацию распространяют радикально настроенные лица, которые под руководством военных действий хотят удовлетворить свои страсти», – прокомментировали в пресс-службе Львовской епархии этот инцидент.

Кроме того, была проведена проверка сообщений о якобы наличии оружия и подозрительных лиц в Успенском Святогорском Зимненском ставропигиальном женском монастыре в селе Зимнее Владимир-Волынского района Волынской области.

«Была проведена проверка вместе с СБУ, представителями Национальной полиции Украины, вместе с работниками Зимневского сельского совета. На территории монастыря не обнаружены лица, которые могут представлять опасность стране и общине, никаких подозрительных автомобилей нет, как и оружия, и других предметов, угрожающих жизни», – написал глава Зимневского сельсовета Вячеслав Католик.

В социальных сетях провокаторы распространили информацию о священнослужителе Нежинской епархии из города Носовка, который вез продовольствие для бойцов территориальной обороны. Не разобравшись, его безосновательно обвинили во враждебных действиях и намеренно стали тиражировать эту клевету в социальных сетях.

Как сообщают в Нежинской епархии, на самом же деле священник доставлял продукты в Свято-Троицкий храм Носовки, где с первого дня агрессии против Украины трижды в день готовят горячую трапезу для воинов территориальной обороны.

Впоследствии автор неправомерного сообщения опроверг свое утверждение и привел фотоматериалы, свидетельствующие о помощи носовских приходов защитникам города и Украины.

Пресс-служба Сумской епархии сообщила, что в социальных сетях распространяется неправдивая информация о монахах Ахтырского Свято-Троицкого монастыря, якобы они каким-то образом способствуют русским оккупационным войскам.

«Пресс-служба Сумской епархии Украинской Православной Церкви заявляет, что такая информация – фейк и неправда. Призываем не верить фейкам, которые в сегодняшнее сложное время разжигают вражду на религиозной почве», – говорится в сообщении.

Источник: Inpress.ua
фейк, правоохранители, УПЦ
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