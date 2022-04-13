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В УПЦ заявили о лжи в отношении Новокаховской епархии в российских СМИ

13.04.2022 / 12:50
В УПЦ заявили о лжи в отношении Новокаховской епархии в российских СМИ
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка опроверг высказанные подозрения о том, что религиозные организации пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе

В Новокаховской епархии Украинской Православной Церкви опровергли фейковые публикации о том, что митрополит Новокаховский и Генический Филарет (Зверев) якобы обращался к военным РФ с просьбой обеспечить безопасность Пасхальной службы с его участием в оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, митрополит Филарет (Зверев) не просил российских военных обеспечить безопасность Пасхальной службы в Новой Каховке, как об этом пишут СМИ РФ.

Несколько дней назад митрополита Филарета посетили представители оккупационных властей. На вопрос представителей РФ о проведении Пасхальных богослужений иерарх УПЦ сказал, что нужно отменить комендантский час, поскольку богослужения, начиная с Великого Четверга, будут проходить в вечернее время.

Также владыка опроверг высказанные подозрения о том, что религиозные организации пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе.

Источник: Inpress.ua
фейк, Новая Каховка, УПЦ
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