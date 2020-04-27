Монастырь УПЦ обнаружил фейковую рассылку о массовой болезни монахинь

Распространяемые в сети сообщения о заражении коронавирусом 13 монахинь Ризоположенческого монастыря являются недостоверными.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу столичного Свято-Введенского монастыря, неправдивая информация распространяется среди жителей Фастовского района через рассылку электронных сообщений.

«При проверке выяснилось, что данная информация является недостоверной. Официально данная информация не подтверждается сельсоветом села Томашовка, органами местной власти и самоуправления. В свою очередь мы также заявляем, что в Ризоположенческом мужском монастыре села Томашовка отсутствуют случаи заражения вирусом COVID-19. <...> Богослужения в монастыре проходят в обычном режиме», – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что после окончания Светлой седмицы насельниками монастыря начали чтение Псалтыри, а богослужения в монастыре проходят в своем обычном режиме.