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В УПЦ опровергли фейк об отказе поминать погибшего воина в Сумах

06.04.2022 / 11:00
В УПЦ опровергли фейк об отказе поминать погибшего воина в Сумах
Источник: Центр информации УПЦ
С первого дня военной агрессии России в Сумской епархии УПЦ установлен особый регламент заздравного поминовения военных Вооруженных Сил Украины, а также заупокойного поминовения погибших военнослужащих ВСУ и гражданских лиц


В Сумской епархии Украинской Православной Церкви опровергли распространяемые в социальных сетях фейковые публикации о якобы отказе в поминовении погибшего воина Андрея Мякушенко в Петропавловском храме Сум.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, священники Петропавловского храма УПЦ не отказывали родственникам погибшего воина Андрея Мякушенко в его поминовении.

С первого дня военной агрессии России в Сумской епархии УПЦ установлен особый регламент заздравного поминовения военных Вооруженных Сил Украины, а также заупокойного поминовения погибших военнослужащих ВСУ и гражданских лиц.

«Как установлено, родственники погибшего воина-защитника Украины со священнослужителями Петропавловского храма Сум не общались, отказов, возражений или препятствий по поминальной молитве или свечи от них не получали», – сообщили в епархии УПЦ.

Отмечается, что сотрудники храма не уполномочены принимать решения по вопросу совершения таинств и треб, а решением любых недоразумений может заниматься только настоятель и приходские священники.

Источник: Inpress.ua
фейк, УПЦ
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