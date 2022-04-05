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В Киеве представители ПЦУ отобрали у общины УПЦ храм

05.04.2022 / 18:45
В Киеве представители ПЦУ отобрали у общины УПЦ храм
Источник: Центр информации УПЦ
Священник УПЦ рассказал, что он сумел забрать только антиминсы, облачения, некоторую церковную утварь, однако много личных вещей осталось в храме

Появшишаяся в сети информация о том, что религиозная община храма иконы Божьей Матери «Знамение» на территории Киевского городского роддома №5 первой в столице перешла из Украинской Православной Церкви в ПЦУ далеко не соответствует действительности.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал настоятель прихода протоиерей Георгий Стороженко.

«Мы строили этот храм вместе с другим главврачом. Я здесь служу настоятелем уже 20 лет. И с руководством больницы всегда у нас были хорошие отношения. Однако после того, как я отклонил предложение перейти в ПЦУ, все изменилось. В один день мне с семьей дали 3 часа на собрание, чтобы освободить церковное жилье и храм», – рассказал священник.

Отец Георгий отметил, что еще три года назад, в 2019-м прихожане собрали более 250 подписей за то, чтобы остаться в каноническом подчинении Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Однако с начала военных действий сторонники ПЦУ, появившиеся в роддоме, начали проводить агитацию с настоятелем по переходу в ПЦУ.

«У нас здесь полноценный приход, в эти дни, правда, мужчины ушли в терроборону, остались женщины, но никто из них никуда не переходил. В начале военных действий мы помогали роддому гуманитарной помощью. Но в связи с моим отказом переходить в ПЦУ, пришлось согласно договоренности главврача, храм до конца войны закрыть. Также было проведено несколько обысков в храме и нашем жилье», - сказал настоятель общины.

Священник УПЦ рассказал, что он сумел забрать только антиминсы, облачения, некоторую церковную утварь, однако много личных вещей осталось в храме. А когда вместе с семьей на собственном авто выезжали с территории храма, вооруженные люди пытались помешать ему и обыскать машину. Только по просьбе прихожан отпустить семью священника, им удалось покинуть территорию роддома.

«После того, как нас лишили места для молитвы, я благословил своим верующим ходить в соседние приходы УПЦ. А наш храм, в котором теперь служит ПЦУ, как я видел на фото, пустует», – поделился он.

Источник: Inpress.ua
упц, Киев, пцу
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