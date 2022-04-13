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На Одесчине священники УПЦ отпели 6 украинских воинов

13.04.2022 / 13:10
На Одесчине священники УПЦ отпели 6 украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
Одесская епархия УПЦ передает искренние соболезнования семьям погибших и свидетельствует о готовности оказывать духовную поддержку родным, близким и сослуживцам погибших

В Одесской области священники Украинской Православной Церкви совершили отпевания погибших украинских воинов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Одесскую епархи, за последние несколько дней священники отпели шестерых воинов, погибших во время боевых действий.

На западном кладбище Одессы совершили отпевание воина Михаила Марьянича, в Свято-Покровском храме города Килия – Дмитрия Дюльгера, в Свято-Дмитровском храме села Криничное Болградского района – Ивана Минкова.

Также в Cвято-Николаевском храме села Александровка Южненского благочиния отпели Юрия Фильчика и Александра Ткаченко, в Свято-Троицком храме села Лиманское Ренийского благочиния – Александра Племедяле.

Одесская епархия УПЦ передает искренние соболезнования семьям погибших и свидетельствует о готовности оказывать духовную поддержку родным, близким и сослуживцам погибших.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины, Одесская епархия
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