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В УПЦ издали последование молебна о мире в Украине

13.04.2022 / 13:20
В УПЦ издали последование молебна о мире в Украине
Источник: Центр информации УПЦ
Этот чин богослужения может использоваться священником вместе с верующими, а молитвы о мире в Украине и об умножении любви - мирянами

В Каменец-Подольской епархии Украинской Православной Церкви издали последование молебна о мире в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, этот чин богослужения может использоваться священником вместе с верующими, а молитвы о мире в Украине и об умножении любви - мирянами.

«История Ветхого и Нового Заветов изобилует примерами молитв, благодаря которым Бог помиловал людей. Молились о своем народе Моисей, Давид, Соломон, Даниил, Неемия, Ездра, апостолы и Сам Господь наш Иисус Христос. Поэтому с чистым сердцем и доверием молимся и мы, да услышит Бог, сжалится и защитит наш украинский народ, приумножит любовь и дарит мир Украине», - отметили в епархии.

В последование добавлены особые прошения на великой и сугубой ектениях, подобран соответствующий цикл тропарей на «Бог Господь». Наряду публикуется прокимен, аллилуарий, апостольское и евангельское чтение.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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