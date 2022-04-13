В УПЦ помогают беженцам, защитникам, нуждающимся и больницам

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Луцке совместными усилиями Свято-Покровского храма, Свято-Екатеринивского храма и храма в честь Волынской иконы Божией Материбыла собрана и доставлена ​​помощь на логистические склады Волынской областной военной администрации.

В состав оказанной помощи входят: продукты питания («сухой паек»), самые необходимые медикаменты, средства гигиены.

Также общины луцких храмов завезли одежду во Дворец молодежи, где находится пункт выдачи помощи переселенцам.

Свято-Димитровская парафия села Рудня на собранные пожертвования приобрела бронежилет для Защитника Украины.

Община Свято-Покровского храма поселка Цумань передала очередную продуктовую помощь украинской армии и пострадавших мирных граждан нашей страны. Также прихожане собрали 5 тысяч гривен на приобретение генератора для нужд ВСУ.

Прихожане Свято-Димитриевского храма села Вишнив пожертвовали продукты питания для нужд волынских военных, которые вместе с бусом, приобретенным преподавателями Волынского института последипломного педагогического образования, отправили в Николаевскую область к Защитникам Украины.

Стараниями общины в честь великомученицы Параскевы Пятницы с. Ратнев удалось передать на нужды Госпиталя ВСУ и луцкой поликлиники №3 медицинские перчатки, которые поступили в подарок от Польской Православной Церкви. Также община собрала одежду и другие вещи, необходимые защитникам Украины на передовой.

С благословения митрополита Каменец-Подольского и Городоцкого Феодора верующие Александро-Невского кафедрального собора в сотрудничестве с Красным Крестом активно участвуют в мероприятиях, направленных на оказание благотворительной помощи пострадавшим от военных действий, беженцам, военным и участникам террористов.

Ежедневно за месяц из трапезной кафедрального собора “на вывоз” готовится более 300 обедов. Также нуждающиеся могут питаться в самом трапезном храме. Верующие собора постоянно помогают вещами, предметами первой необходимости, шьют постельное белье и специальные кровоостанавливающие повязки, приобщаются к срочному формированию индивидуальных лечебных наборов для воинов.

В Кременчугской епархии прихожане Свято-Успенского кафедрального собора и Свято-Троицкого храма традиционно готовят домашнюю выпечку, которая вместе с другими продуктами и разнообразными вещами первой необходимости входит в состав епархиальной помощи беженцам и воинам ВСУ.

Кроме того, прихожане Пантелеимоновского храма города Кременчуг предоставили убежище беженцам в собственных домах.

На Хмельнитчине община Успенского храма УПЦ поселка Летичев предоставила очередную помощь нашим защитникам в виде продуктов питания.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий передал в Харьковскую клиническую больницу лекарства и медикаменты для операционных. Благотворительную помощь в медучреждение доставили священнослужители Харьковской епархии и студенты Харьковской духовной семинарии. Также архипастырь передал медикаменты в Харьковский областной госпиталь ветеранов.

Архиерей передал продукты питания, монастырский хлеб, средства гигиены и медикаменты для харьковчан, проживающих в наиболее пострадавших районах Харькова. Также благотворительную помощь харьковчанам оказывают епархиальные волонтеры.

Киевские духовные школы УПЦ оказали очередную посильную помощь волонтерским центрам Киева, которые готовят горячую пищу для пострадавшего гражданского населения пригорода Киева, а также военным, которые обеспечивают правопорядок в Киевской области.

С благословения ректора КДАиС епископа Белогородского Сильвестра помощь передал первый проректор, настоятель Академического Свято-Воскресенского храма протоиерей Сергей Ющик.