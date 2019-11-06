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Во всех регионах Украины верующие УПЦ молились о Предстоятеле в день его 75-летия

06.11.2019 / 12:30
Во всех регионах Украины верующие УПЦ молились о Предстоятеле в день его 75-летия
Винницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
В Кресто-Воздвиженском храме Винницы по случаю дня рождения Блаженнейшего, митрополит Варсонофий совершил благодарственный молебен

В день 75-летнего юбилея Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, 5 ноября, во всех епархиях Украинской Православной Церкви были вознесены молитвы о здравии Предстоятеля.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службы епархий.

В храмах Нежинской епархии состоялись соборные Божественные литургии. Во время торжественных богослужений верующие молились о Предстоятеле. Перед престолом были вознесены благодарственные молитвы о Первосвятителе Украинской Православной Церкви.

Также представители духовенства молились об упокоении душ духовного отца Предстоятеля архимандрита Кирилла (Павлова) и его родителей протоиерея Владимира и Юлии.

В Кресто-Воздвиженском храме Винницы по случаю дня рождения Блаженнейшего, митрополит Варсонофий совершил благодарственный молебен. Владыке сослужили священники Винницкой епархии.

Также в этот день в Киево-Печерской лавре в академическом храме в честь Рождества Божией Матери проректор по воспитательной работе КДАиС епископ Згуровский Амвросий в сослужении духовенства совершил Литургию. За богослужением молились студенты и воспитанники Киевской духовной академии и семинарии, а также прихожане храма.

Источник: Inpress.ua
молитва, УПЦ, митрополит Онуфрий
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