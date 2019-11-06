Йованович: Луценко не нравились призывы посольства к очистке ГПУ

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на текст показаний Йованович.

Дословно: "Думаю, господину Луценко не нравилось, что Посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры. Когда он пришел на должность, у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства невинных людей на Майдане во время Революции Достоинства и расследование отмывания средств, чтобы вернуть более 40 миллиардов долларов, которые бывший президент и его подручные вывели. Ни одно из этого не было выполнено.

Мы считали это хорошими целями и стремились привлечь его работать в этом направлении, а он на самом деле на это не обращал внимания."

По словам экс-посла, Луценко хотел, чтобы посольство организовало его встречу с генеральным прокурором (США), директором ФБР и другими. Он вроде бы имел для них важную информацию. Однако тогдашний глава ГПУ не хотел предоставить эту информацию для проверки ФБР.

"Теперь я понимаю, что это была ложная информация в отношении меня" (информация о так называемом "списке неприкасаемых" от Йованович – ред.), – заявила бывшая руководительница посольства США в Украине.

Напомним: конгрессмены-демократы 4 ноября обнародовали записи свидетельства экс-посла США в Украине Мари Йованович перед законодателями Конгресса в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа.

Из текста следует, что в феврале 2019 года Йованович разговаривала с министром внутренних дел Арсеном Аваковым о партнерах Рудольфа Джулиани Льве Парнасе и Игоре Фрумане.

Напомним: по данным американских прокуроров, бывший генпрокурор Юрий Луценко склонял партнеров Джулиани Парнаса и Фрумана способствовать увольнению посла США в Украине Мари Йованович.

Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявлял, что Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".

11 октября стало известно, что Йованович отстранили от должности после ее настояния на том, чтобы просьбы Джулиани к украинским официальным лицам о проведении расследований передавались исключительно по официальным каналам.

Источник