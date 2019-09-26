Зеленский на встрече с Трампом: генпрокурор Украины должен расследовать любые дела

"Я никому ничего не должен. Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина независимая страна, у нас новый Руслан Рябошапка, очень хороший честный человек, "западник", с образованием, с западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания?", - сказал он на встрече с Трампом в среду, 25 сентября, в Нью-Йорке.

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