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Зеленский на встрече с Трампом: генпрокурор Украины должен расследовать любые дела

26.09.2019 / 19:07
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина независимая страна, и он не давал обещаний расследовать какие-либо конкретные дела Генпрокуратурой Украины.

"Я никому ничего не должен. Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина независимая страна, у нас новый Руслан Рябошапка, очень хороший честный человек, "западник", с образованием, с западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания?", - сказал он на встрече с Трампом в среду, 25 сентября, в Нью-Йорке.

Источник 

США, ГПУ, Трамп, Зеленский
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