Конгресс обнародовал текст жалобы относительно разговора Трампа с Зеленским

Которая, в частности, указывает на попытки главы Белого дома Дональда Трампа задействовать иностранное правительство для вмешательства в президентские выборы 2020 году в США.

"Эта жалоба никогда не должна была скрываться от Конгресса. Она раскрыла серьезные правонарушения, а Генеральный инспектор (Разведывательного сообщества - ред.) признал ее безотлагательной и достоверной", - заявил в этой связи председатель Комитета Адам Шифф.

Он назвал документ "дорожной картой" для расследования по импичменту президента, которая оказывает существенную информацию Комитета для дальнейшей работы с другими свидетелями и документами.

"Общественность имеет право видеть жалобу, а также те вещи, которые она разоблачает", - подчеркнул глава Разведывательного комитета Палаты представителей США.

Жалоба охватывает 9 страниц текста, где речь идет о телефонном разговоре президентов Украины и США от 25 июля. В документе, датированном 12 августа, в частности, обращается внимание на просьбу президента США открыть расследование в Украине против его политического конкурента на президентских выборах Джо Байдена.

Ранее стало известно, что текст жалобы представителя разведки США может быть опубликован в четверг, 26 сентября.

Как отмечается, жалоба была передана в среду вечером в Капитолий. Демократы, прочитав документ, заявили, что он подтверждает их намерение провести расследование в рамках процедуры импичмента Трампа.

Также о рассекречивании жалобы сообщил представитель республиканцев в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Крис Стюарт.

Именно эта жалоба неназванного информатора побудила демократов начать официальную процедуру импичмента и оказать давление на Трампа с требованием опубликовать текст телефонного разговора с Зеленским.

Как сообщалось, на прошлой неделе СМИ сообщили о жалобе "обличителя" среди сотрудников разведки, которые прорабатывают иностранные коммуникации Белого дома. Он, в частности, доложил своему руководству, что во время разговора Трампа с "иностранным лидером" (которого затем определили как Владимира Зеленского) президент США якобы совершил недопустимое "предложение".

Белый дом в среду под давлением Конгресса и общества согласился обнародовать стенограмму разговора между президентами Украины и США, которая подтвердила, что Трамп обращался с просьбой разобраться в ситуации с расследованием в отношении компании Burisma, в наблюдательном совете которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Позже стало известно, что автор жалобы согласился свидетельствовать перед Конгрессом. Встреча может пройти при условии, если и.о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайер (ставленник Трампа) позволит юридическому советнику "обличителя" получить соответствующую степень допуска к секретной информации, чтобы он мог оказывать помощь своему клиенту.

Источник