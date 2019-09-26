Белый дом обнародовал текст разговора Трампа и Зеленского

Документ на пяти страницах доступен на официальном сайте Белого дома.

Основной вопрос, почему администрация Трампа была вынуждена обнародовать полный текст разговора, состоял в том, давил ли глава Белого дома на украинского президента относительно расследования против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. И, судя по стенограмме, эта тема частично затрагивалась. Далее представляем неофициальный перевод этой части общения.

"Я слышал, что у вас был прокурор (речь идет, очевидно, о генпрокуроре Викторе Шокине - ред.), очень красивый, и его освободили (от должности - ред.), это действительно несправедливо. Многие говорят об этом, как был уволен ваш очень хороший прокурор, и к этому были причастны очень плохие люди", - отметил Трамп.

Он продолжил: "Господин Джулиани (личный адвокат Трампа - ред.) уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, замечательным мэром, и я хотел бы, чтобы он связался с вами или вашими людьми, и я хотел бы, чтобы вы выяснили, в чем тут дело".

Разговор Трампа и Зеленского происходила после пресс-конференции спецпрокурора США Роберта Мюллера по результатам "российского" расследования и возможного сговора кампании Трампа с россиянами. Тогда Мюллер, в частности, заявил, что вследствие "внутренних правил" Минюста он не мог выдвигать обвинений действующему президенту и это не значит, что Дональд Трамп не виноват. В этой связи глава Белого дома не мог удержаться, чтоб не прокомментировать этот вопрос, упомянув также об Украине.

"Как вы видели вчера, весь этот нонсенс закончился очень плохим выступлением человека по имени Роберт Мюллер, некомпетентным выступлением. Но это все, скажем, многое, началось с Украины (очевидно, речь шла о деятельности Пола Манафорта, которого заключили в тюрьму в США - ред.). Что бы ни было в ваших силах, очень важно, чтобы вы сделали это, если это возможно", - отметил президент США.

Согласно стенограмме, Владимир Зеленский согласился, что все сказанное Трампом является "очень важным" и сказал, что Украина открыта для любого сотрудничества в будущем. "Мы готовы открыть новую страницу сотрудничества в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной. С этой целью я только что отозвал нашего посла в США (Валерия Чалого - ред.), и он будет заменен очень компетентным и очень опытным послом, который приложит все усилия, чтобы убедиться, что наши страны сближаются", - отметил Зеленский.

Он также подтвердил, что "один из его помощников" уже общался с Руди Джулиани. "Мы очень надеемся, что господин Джулиани сможет приехать в Украину, и мы встретимся, как только он приедет в Украину", - сказал Зеленский.

Кроме того, он заверил собеседника, что "все расследования будут проводиться открыто и откровенно".

Трамп еще раз подчеркнул, что Джулиани знает все нюансы и договорился, что адвокат, а также генпрокурор США Уильям Барр, сделают соответствующие звонки в Украину.

В то же время, глава Белого дома завел разговор о Джо Байдене. "Многое говорят о сыне Байдена, что (бывший вице-президент США - ред.) Байден остановил процесс обвинения (в Украине против своего сына - ред.), и многие люди хотят узнать об этом. Следовательно, все, что вы могли бы сделать с генеральным прокурором, было бы замечательным", - сказал президент США.

Украинский лидер в ответ отметил, что следующим генпрокурором в Украине будет "на 100% его человек". "Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, относительно компании, которую вы упомянули в этой связи. Вопрос расследования дела - это, фактически, вопрос о том, чтобы обеспечить восстановление справедливости, поэтому мы позаботимся о том, чтобы работать над расследованием дела" , - отметил Зеленский.

Кроме того, он попросил американского президента поделиться дополнительной информацией об экс-после США в Киеве Мари Йованович, что, по его словам, "было бы очень полезно для расследования".

"Замечательно, что вы первым сказали мне, что она плохой посол, потому что я согласен с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она не будет воспринимать меня достаточно хорошо как нового президента", - добавил Зеленский.

В целом же, судя по обнародованному тексту, разговор лидеров стран прошел преимущественно в доверительных тонах. В начале Трамп неоднократно приветствовал Зеленского с "фантастической" победой на выборах. В ответ украинский Президент отметил, что это стало результатом "тяжелой работы". Кроме того, он сделал комплимент американскому коллеге, что воспользовался и его опытом избирательной борьбы, в то же время признав, что в Украине с результатам выборов сложилась "уникальная ситуация". В этой связи Зеленский также заверил, что намерен тщательно поработать, чтобы "осушить болото" в стране (это словосочетание в свое время использовал Трамп относительно политики в Вашингтоне - ред.).

Со своей стороны, Трамп напомнил, что американская администрация "делает много" для Украины. "Мы тратим много усилий и много времени. Гораздо больше, чем для этого делают европейские страны, и они должны помогать вам больше", - отметил президент США, вспомнив, в частности, разговор с канцлером ФРГ.

"Когда я разговаривал с Ангелой Меркель, она говорила об Украине, но она ничего не делала. Многие европейские государства поступали так же", - отметил глава Белого дома.

В ответ Зеленский отметил, что встречался с канцлером Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном и говорил, что они не прилагают достаточных усилий, в частности в вопросе санкций против России и взаимодействия с Украиной. Он также поблагодарил президента Трампа за поддержку в сфере обороны и выразил надежду на продолжение этого взаимодействия, в частности относительно закупки американских противотанковых систем "Джавелин" для укрепления обороны.

Напомним, скандал в США поднялся, когда сотрудник разведки, который прорабатывал телефонный разговор Дональда Трампа с "иностранным лидером" (которым американские СМИ считают Владимира Зеленского), подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания хозяина Белого дома, которые могут быть истолкованы как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, являющегося главным конкурентом Трампа на выборах президента США.

24 сентября Трамп пообещал обнародовать стенограмму телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля, который стал предметом последних политических обострений в США. Впоследствии он заявил, что получил формальное согласие украинской стороны на обнародование полной стенограммы разговора с Владимиром Зеленским - чтобы доказать, что не давил на своего украинского коллегу.

Между тем спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которой будут предшествовать расследования в комитетах нижней палаты Конгресса.

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