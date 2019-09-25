Премьер Италии: санкции против РФ не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность Украины

Как сообщается на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского во вторник, 24 сентября, об этом глава итальянского правительства заявил в ходе встречи с главой Украинского государства на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Во время встречи обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты, пока не восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины", - говорится в сообщении.

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