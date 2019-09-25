Войти | Зарегистрироваться
18:14

среда,
25 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Патриарх Кирилл рассказал, как святой Дмитрий Донской сумел занять престол

25.09.2019 / 17:42
Патриарх Кирилл рассказал, как святой Дмитрий Донской сумел занять престол
Святой Дмитрий Донской Источник: Фома
Предстотель РПЦ напомнил, что Дмитрия Донского благословил на битву преподобный Сергий Радонежский

Святой благоверный великий князь Дмитрий Донской занял престол в сложные для всей Руси времена.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл 24 сентября на торжествах в честь 630-летия смерти святого князя, сообщает «Фома».

«Русские княжества, раздираемые междоусобицами, страдавшие от нападений с востока и запада, нуждались в консолидации сил под водительством мудрого государственного деятеля. Таковым и стал великий князь Дмитрий, возглавивший борьбу с ордынским игом», – отметил Патриарх.

Именно под началом великого князя, добавил Патриарх Кирилл, войска победили неприятеля на Куликовом поле, «открыв тем самым путь к объединению русских земель и освобождению их от чужеземного владычества».

Также Предстотель РПЦ напомнил, что Дмитрия Донского благословил на битву преподобный Сергий Радонежский словами: «Победишь, господин, супостатов своих, как подобает тебе, государь наш».

Однако не менее важным является тот факт, подчеркнул Патриарх Кирилл, что Дмитрий Донской «был не только выдающимся правителем и талантливым полководцем, но и настоящим христианином, который вел богобоязненную жизнь и отличался особой скромностью и благочестием».

Источник: Inpress.ua
святой, РПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.