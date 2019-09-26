Зеленский на встрече с Трампом: помочь остановить войну на Донбассе могут совместные усилия ЕС и США

"Мы понимаем, что только совместно ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе", - сказал он на встрече с президентом США Дональдом Трампом 25 сентября.

Зеленский указал, что Украине нужна не просто "помощь, а поддержка".

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