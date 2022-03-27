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Предстоятель УПЦ напомнил, что пост является временем очищения души от грехов

27.03.2022 / 21:00
Предстоятель УПЦ напомнил, что пост является временем очищения души от грехов
Источник: Центр информации УПЦ
Святой пост – это время, когда человек с особым старанием и усилием очищает себя от скверны плоти и духа, когда человек освобождает себя от греха

Постом человек уравновешивает свои телесные силы и способности, направляет их в нужное русло, а молитвой — приводит в порядок свою душу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

«Святой пост – это время, когда человек с особым старанием и усилием очищает себя от скверны плоти и духа, когда человек освобождает себя от греха», — подчеркнул Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший напомнил, что «грех – это духовная болезнь, которая поражает человеческую природу, делая ее неспособной войти в вечную жизнь» и для борьбы с грехами «Господь подарил нам пост и молитву».

«Постом человек уравновешивает свои телесные силы, способности, направляет их в нужное русло, а молитвой человек приводит в порядок свою душу. Святые отцы называют пост и молитву двумя крылами, которыми человек вздымается над земным, временным и тленным и возвышает себя к Богу, Вечному и Бессмертному», - отметили Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
пост, УПЦ, митрополит Онуфрий
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