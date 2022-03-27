Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле поста

Пост - это испытание собственной совести перед лицом Божиим.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Основная цель поста не самобичевание, не соблюдение оздоровительной диеты и не попытка схорониться от проблем в молитвенной тишине келии», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что пост - это напряженная духовная битва за спасение собственной души.

««Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Сам Бог всматривается в глубину нашего сердца, туда, где обитает наша настоящая личность, которая в обычное время прячется за социальными масками и психологическими наслоениями. Именно та самая личность, которая в определенное время предстанет пред Судом Божиим во всей своей наготе, без земных наград, регалий, званий, лишенная всех материальных атрибутов, которые были приобретены ею тяжелым трудом на протяжении земной жизни. Она предстанет пред Творцом лишь с багажом добрых или злых дел, которые были совершены или которые так и не удалось совершить», - продолжил иерарх УПЦ.

По его словам важно понимать, что пост - это не человеческая выдумка, его утвердил Сам Господь наш Иисус Христос. «А всё, что Он сделал и чему научил, было воплощением воли Его Небесного Отца», - добавил он.

«Пост - это невидимый подвиг. Это испытание собственной совести перед лицом Божиим. Так Господь требует от нас глубокого изменения себя и оказывает нам на этом пути всевозможную помощь. Пост постепенно формирует наш духовный слух и гармонизует все наши душевные и телесные силы. При таком подходе наш духовный труд не когда-то потом, а ныне, сейчас приносит добрые плоды, как духовные, так и материальные. Поскольку человек, который с помощью Божией проходит такие духовные преображения, уже живет в полном согласии с учением Христа: сознательно, активно», - пояснил митрополит Антоний.

Архиерей считает, что в режиме реального времени человек сам меняется и меняется мир вокруг. «Такая личность становится чистым проводником воли Божией. Пост оказывает огромное влияние не только на жизнь верующих, но и на участь целых сообществ: сел, городов и даже народов», - подчеркнул он.

«В библейской Книге пророка Ионы говорится о гневе Божием на большой ассирийский город Ниневию. Господь решил наказать горожан за их грешную жизнь, но дал им шанс для покаяния и отправил к ним пророка Иону с тем, чтобы тот огласил им грозный приговор от Бога.

Нужно отдать должное ниневитянам. Услышав пророческие слова, они тут же опомнились и изменили свою жизнь. В ознаменование этих изменений бывшие грешники - от простых людей до правителя – наложили на себя строгий трехдневный пост: даже домашние животные, скот были лишены на данное время еды и питья. И вот за такой подвиг, за искреннее и глубокое раскаяние Господь помиловал жителей Ниневии. Эта история свидетельствует о том, что глубокое раскаяние и покаяние могут переменить гнев Божий на милость», - сказал управделами УПЦ.

Пост - действенный способ, дарованный нам Господом для изменения мира в лучшую сторону, - отметил владыка.

«И очень грустно сегодня слышать от тех, кто называет себя верующими, христианами, что в нынешнее страшное время нет места для поста и покаянных молитв, что нужно целиком погрузиться в яростную ненависть злость и агрессию, разлитую вокруг. Неужели забыли, что без Бога мы не можем иметь ничего надежного и стабильного, что мир - дар Божий, что, добровольно покорившись духу злобы, не стоит рассчитывать на помощь Творца. Да, иногда гнев бывает уместным, тот гнев, который называется праведным. Это здоровая и естественная реакция чистой души на неестественные и разрушительные процессы, которые стремятся ворваться в нее извне», - продолжил он.

Митрополит считает, что праведный гнев должен стать не разрушительной силой, а творческой.

«Как точно его определить? Праведный гнев всегда будет направлен не на ближнего, каким бы он ни был, что бы он ни совершил, а на врага рода человеческого, который есть источником всякого зла. В этом смысле праведный гнев является одним из инструментов строительства духовной жизни. В тот же час, при всей кажущейся ясности вопроса о гневе, легко себя ввести в заблуждение. Лучшим критерием для распознавания праведности гнева есть отсутствие злости. Гневаясь со злостью, человек всегда грешит, какой бы благовидной ни была причина гнева», - пояснил архиерей.

Злость и праведность - вещи несовместимые, - отметил управделами УПЦ. «Наоборот, пост и молитва должны умягчать сердца, а не делать их более жестокими, давать душевное спокойствие, побуждать нас к проявлению христианской любви, способствовать схождению на нас благодати и милости Божией», - считает владыка.

В завершении митрополит Антоний пожелал всем успешного и благотворного прохождения поста. «Желаю, чтобы пример подвига Христа Спасителя и осознание нашей особенной миссии как Его учеников и последователей стали залогом мира в нашей стране, источником возрождения и духовного воскресения нашего многострадального народа», - подытожил архиерей.