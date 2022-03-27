Войти | Зарегистрироваться
20:22

воскресенье,
27 марта
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Виннитчине и Черкащине священники УПЦ отпели украинских воинов

27.03.2022 / 18:50
На Виннитчине и Черкащине священники УПЦ отпели украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
В Свято-Покровском храме Винницы протоиерей Антоний Ковтанюк совершил отпевание 22-летнего воина Артема Меняйлова, который погиб обороняя город Николаев

На Виннитчине и Черкащине священники Украинской Православной Церкви совершили чин отпевания погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, в Свято-Покровском храме Винницы протоиерей Антоний Ковтанюк совершил отпевание 22-летнего воина Артема Меняйлова, который погиб обороняя город Николаев.

Митрополит Варсонофий выразил соболезнования семье усопшего Защитника Украины и призывает всех молиться об упокоении его бессмертной души.

В Умани попрощались с двумя погибшими военнослужащими – майором Виктором Литвином и младшим сержантом Рустамом Михайловым.

Отпевание возглавил настоятель Свято-Успенского храма города протоиерей Вадим Паевский.

Как сообщалось ранее, священники Херсонсой, Одесской и Ровенской епархий Украинской Православной Церкви совершили отпевание погибших украинских воинов. Настоятель Никольского Морского собора в Херсоне архимандрит Силуан (Пасенко) совершил отпевание 28 военнослужащих ВСУ, похороненных на местном кладбище.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 марта
26 марта
25 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.