На Виннитчине и Черкащине священники УПЦ отпели украинских воинов

На Виннитчине и Черкащине священники Украинской Православной Церкви совершили чин отпевания погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, в Свято-Покровском храме Винницы протоиерей Антоний Ковтанюк совершил отпевание 22-летнего воина Артема Меняйлова, который погиб обороняя город Николаев.

Митрополит Варсонофий выразил соболезнования семье усопшего Защитника Украины и призывает всех молиться об упокоении его бессмертной души.

В Умани попрощались с двумя погибшими военнослужащими – майором Виктором Литвином и младшим сержантом Рустамом Михайловым.

Отпевание возглавил настоятель Свято-Успенского храма города протоиерей Вадим Паевский.

Как сообщалось ранее, священники Херсонсой, Одесской и Ровенской епархий Украинской Православной Церкви совершили отпевание погибших украинских воинов. Настоятель Никольского Морского собора в Херсоне архимандрит Силуан (Пасенко) совершил отпевание 28 военнослужащих ВСУ, похороненных на местном кладбище.