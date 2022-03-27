Митрополит УПЦ рассказал о значении Креста Господня в жизни человека

Святой Крест дарован людям Господом как могущественная помощь и защита от бед.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, об этом сказал митрополит Филарет (Кучеров) в своем слове.

«Животворящий Крест Господень сопровождает христианина в течение всей его земной жизни. Крест увенчивает купола наших храмов, крест мы носим на груди, крестным знамением осеняем себя при молитве. Крест возвышается над могилами как знак надежды на воскресение к жизни вечной», - сказал митрополит.

«Приидите вернии, животворящему древу поклонимся, на немже Христос Царь славы волею руце распростер, вознесе нас на первое блаженство», - воспевает Святая Церковь. «Впитав в себя пречистую кровь Спасителя, крест Господень приобрел способность оживотворять, уподобился райскому древу жизни», - добавил он.

Архиерей напомнил, что от одного прикосновения к честному Кресту Господню воскресали мертвые, а те, кто хранили верность Кресту Христову в этом мире, получат вечную жизнь и в Царствии Небесном.

«В ветхозаветные времена крест вызывал у людей только ужас. Казнь через распятие на кресте была самой позорной и мучительной карой и предназначалась тем, кто совершили тягчайшие преступления. И эту страшную смерть избрал для Себя безгрешный Сын Божий и через неё Своим величайшим подвигом искупил человечество из рабства греха», - продолжил владыка.

Он привел слова апостола Павла, который говорил: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия» (1 Кор. 1, 18).

Митрополит Филарет подчеркнул, что поклоняясь кресту, мы поклоняемся страданиям Сына Божия, храним память о жертвеннике, на котором Любящий Господь ради нашего спасения принес величайшую жертву.

«Великая тяжесть креста Господня не под силу человеку, поэтому Промыслом Божиим каждому уготован свой крест, более легкий, по силам нашим. Выпадающие в жизни трудности и испытания, болезни и утраты должны послужить лишь ко спасению нашему. Принимать их терпеливо и смиренно - это значит нести свой крест», - считает иерарх УПЦ.

Владыка отметил, что смиренное несение своего креста дает человеку благодать для борьбы с нечистой силой, для стяжания чистоты жизни и душевного мира. «Поклоняясь кресту Христову не только внешне, но всем сердцем и всею душою, мы становимся наследниками победы Спасителя над злом», - добавил он.

«Святой крест дарован нам Господом как могущественная помощь и защита от бед. По лени и греховности своей часто просто не в состоянии пользоваться этим победным оружием в невидимой брани. Если бы всегда с должной верой и благоговением осеняли себя крестным знамением и прикладывались ко кресту, все бы сейчас здравствовали и душой и телом», - подытожил митрополит Филарет.