Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно нести свой крест

Духовные кресты человеку нужно нести без ропота.

У каждого человека своя почва сердечная, на этой почве вырастает разного качества древо, из которого состоит крест, на который человек должен взойти и на котором должен себя распять.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

Предстоятель УПЦ объяснил, что в третье воскресение Великого поста Святая Церковь износит Святой Животворящий Крест, как знамение победы святости над грехом, для укрепления стоп в дальнейшем следовании.

«Крест, который сегодня Церковь износит перед нами, - это тот духовный жезл, с помощью которого хотим пройти вторую часть Святого и Великого поста, чтобы достигнуть Светлого Праздника Преславного Христового Воскресения», - отметил Блаженнейший.

Архипастырь пояснил, что Крест – это то знамение Победы, которое Господь подарил нам и которым дает силу побеждать многое в своей жизни, многое: то, что называется пороком и грехом.

«Крест носим на груди у себя, крестом осеняем себя: свое тело и душу, крестом украшаем храмы, часовни и в некоторых знаменитых местах на земле ставим кресты, украшая их Святым Крестом», - добавил он.

Также Блаженнейший отметил есть духовные кресты, которые человеку нужно без ропота нести.

«Святые отцы говорят, что древо, из которого делается наш крест, произрастает на почве человеческого сердца. У каждого человека своя почва сердечная, на этой почве вырастает разного качества древо, из которого состоит крест, на который человек должен взойти и на котором человек должен себя распять. Распять себя на кресте - значит принять с благодарностью все то, что Бог попускает», - сказал Митрополит Онуфрий.