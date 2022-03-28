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В монастырях и храмах УПЦ помогают беженцам, больницам, нуждающимся и украинским воинам

28.03.2022 / 12:05
В монастырях и храмах УПЦ помогают беженцам, больницам, нуждающимся и украинским воинам
Источник: Центр информации УПЦ
Благотворительный фонд «Фавор» закупил продукты питания для беженцев из Бучи и Гостомеля общей стоимостью 10 тысяч гривен

Храмы и монастыри всех епархий Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

На Одесчине пожарная команда, действующая при Свято-Покровском ските Успенского Одесского мужского монастыря в селе Мариновка помогла местным жителям. Архимандрит Мелетий и братия приехали к участку, на котором в результате поджога загорелась сухая трава, локализовали и не допустили распространения пожара.

При финансовой поддержке семьи благочинного Белгород-Днестровского округа протоиерея Рустика Выходцева приобрели для детского отделения многопрофильной больницы Белгород-Днестровского детский электрокардиограф.

На Ровенщине в храме в честь святых Космы и Дамиана села Новый Корец прихожане во главе с настоятелем протоиереем Михаилом Голубкой для военных ВСУ приготовили 300 банок тушенки и 7 тысяч вареников. К верующим присоединились и работники Новокорецкого детского сада «Венок», которые напекли большое количество булочек, пирогов и сладостей. Кроме того, жители собрали деньги и приобрели носки и белье.

Гуманитарную помощь община отвезла в волонтерский центр при храме Всех Волынских святых города Ровно, откуда груз был отправлен на передовую.

Ключар Преображенского кафедрального собора Кропивницкого протоиерей Иоанн Шемедюк передал для Вооруженных Сил Украины гуманитарную помощь.

С благословения митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора настоятель храма в честь собора Карпатских святых Ужгорода протоиерей Петр Грига посетил Мукачевский психоневрологический интернат и передал заведению помощь в виде продуктов питания. Также священник привез в Свалявский Троице-Кирилло-Мефодиевский монастырь продукты длительного хранения для помощи беженцам, которых приняла обитель.

Игуменья Мукачевского Свято-Николаевского женского монастыря Илария (Сечка) и сестры обители передали помощь украинским военнослужащим. Защитники Украины выразили искреннюю благодарность монахиням за их молитвы и материальную поддержку.

Преподаватели и воспитанники Харьковской духовной семинарии совместно с православными волонтерами передали пищевые продукты и медикаменты жителям городского района Северная Салтовка.

В Конотопской епархии духовенство, верующие и волонтеры епархии продолжают помогать нуждающимся горячими обедами, продуктами питания и другими вещами.

На Тернопольщине священники, волонтеры и верующие епархии постоянно оказывают помощь нуждающимся в Тернопольской области и отправляют гуманитарные грузы в города, которые находятся в зоне потенциальной опасности.

Православные волонтеры передали продукты питания, средства гигиены и одежду для переселенцев, проживающих на Тернопольщине. Также была подготовлена ​​к отправке партия помощи в Чернигов и отправлен гуманитарный груз для военных и жителей Киева.

Волонтеры благотворительного отдела Винницкой епархии передали гуманитарную помощь для переселенцев, проживающих в селе Кошаринцы. Также отряды территориальной обороны Винницы и села Малиновка получили 100 упаковок минеральной воды от протоиерея Николая Строка.

Благотворительный фонд «Фавор» закупил продукты питания для беженцев из Бучи и Гостомеля общей стоимостью 10 тысяч гривен.

 

Источник: Inpress.ua
гуманитарная помощь, УПЦ
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