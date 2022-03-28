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На Виннитчине митрополит и священники УПЦ призвали захватчиков храмов защищать свое государство, а не отбирать храмы

28.03.2022 / 12:40
В это трудное время нужно объединяться, защищать свое государство, а не отбирать храмы

Внутренний враг – тот, кто сегодня называя себя украинцем, творит бесчинства, отбирает храмы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на Телеграм-канал «Перший Козацький», митрополит Винницкий и Барский Варсонофий со священниками епархии записали видеообращение, в котором обратились к захватчикам храмов УПЦ.

Священники Украинской Православной Церкви отметилт, что в это трудное время нужно объединяться, защищать свое государство, а не отбирать храмы.

«Хотим ко всем обратиться с тем, что мы являемся украинцами. Нужно объединяться и собираться на молитву. Защищать свое государство, а не отбирать», – обратились священнослужители Винницкой епархии, пострадавшие от рейдеров.

«Мы здесь живем, молимся за весь украинский народ, за тех, у кого нет крыши над головой, за тех, кто помогает обездоленным от российской агрессии. Врага внешнего мы видим. А внутренний враг, который сегодня вместе с нами называет себя украинцем, надевает вышиванку, но творит бесчинства. Отбирает храмы, не дает людям возможности молиться», – добавили священники.

Как сообщалось ранее, митрополит Варсонофий заявил, что призывы к рейдерству храмов Украинской Православной Церкви разделяют украинский народ в период, когда единство особенно необходимо.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Винницкая епархия
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