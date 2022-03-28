Предстоятель УПЦ: У нас сегодня общий Крест – на нас подняли руку с мечем

Божий дар Слова может открыть путь мирного урегулирования всех проблем, которые существуют между людьми.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

«Сегодня у нас есть общий Крест, Господь всех посетил крестом – на нас подняли руку с мечем, но не должны роптать, мы должны с терпением все перенести. Церковь всегда молилась, молится и будет молиться, чтобы люди вспомнили, что мы все являемся Божьими детьми и что Господь не хочет, чтобы мы поднимали меч один против другого», - сказал Блаженнейший.

Предстоятель УПЦ напомнил, что Господь хочет, чтобы решали свои проблемы с помощью слова.

«Слово открывает человеку Бога, тем более оно откроет и путь мирного урегулирования этих проблем, которые существуют между людьми на земле. Но мы сами не хотим пользоваться этим даром Божиим. Бог дал человеку разум, которым человек может соразмерить то, что он терпит, где он находится, что он несет, и принять правильное решение», — отметил архипастырь.

«Молимся и будем молиться, чтобы Господь прекратил то, что сегодня испытываем, когда гибнут люди, проливается человеческая кровь, гибнут дети, гибнут беспомощные, старики, молодые – по-человечески ни в чем не повинные люди», — сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший подчеркнул, что «человеческая душа дороже всего мира».

«Пусть Господь помогает, чтобы мы проводили полезно и спасительно свой пост, Великий пост, который является подготовительным для Праздника Святой Пасхи, и чтобы Господь помог правильно претерпеть тот крест, который сегодня Господь попустил, чтобы Господь избавил от этого креста, чтобы люди решили эти проблемы с помощью слова и разума. Пусть Господь молитвами Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, молитвами всех Печерских святых земли нашея и всех святых умиряет мир и спасает души наша, чтобы мы, пройдя все земные испытания, были участниками вечного спасения на Небе во Христе Иисусе», - пожелал Предстоятель УПЦ.