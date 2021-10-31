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Митрополит УПЦ рассказал о значении Креста в жизни христианина

30.10.2021 / 21:45
Митрополит УПЦ рассказал о значении Креста в жизни христианина
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Лука пожелал, чтобы Крест напоминал о временности земного бытия

Верующий человек, глядя на Крест Христов, терпит и просит у Бога сил.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом рассказал митрополит Запорожский Лука (Коваленко).
 
«Крест — сила, которая ограждает от всякого вражеского нападения. Сила, которая даётся для шествования по этому сложному жизненному пути. Наши храмы не случайно украшаются ими. Это не просто атрибут, не просто декоративный, или архитектурный элемент. Любая деталь в храме имеет определённое значение и напоминает о нашем спасении», — сказал архиерей.

По его словам, сегодня большинство ропщут и ищут виноватых. «И только верующий человек, глядя на Крест Христов, терпит и просит у Бога сил. Взирая на крест, он понимает, что значат слова «Христос терпел и нам велел». Через терпение стяжаются души наши. Через терпение стяжаем и смирение», - подчеркнул владыка.

Митрополит Лука пожелал, чтобы Крест напоминал о временности земного бытия.

«Ведь Крест напоминает не только о муках Христа, но и о нашем спасении, о вечной жизни в райских царских обителях. Бог определил лишь незначительный период жизни на земле, всё остальное — вечность. Вечность, неизмеримая никаким временем и никаким временными отрезками. Но чтобы попасть в жизнь вечную, нужно пройти через крест. Ещё и ещё раз желаю всем вам терпения. Не роптать, на Бога уповать и знать, что Божья милость всегда со всеми», - заключил иерарх УПЦ.

В тему: Митрополит УПЦ объяснил, что вакцинация не влияет на душу человека.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука, Крест
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